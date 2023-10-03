Пыталась помешать мародерству: на Херсонщине оккупанты убили женщину, которая защищала свое имущество – ЦНС

Российские оккупанты на захваченной части Херсонщины массово грабят авто местных жителей для возможного побега. На днях захватчики убили женщину в селе Ольгино, пытавшуюся отстоять свое имущество.

Об этом 2 октября сообщили в Центре национального сопротивления. Там отметили, что местное подполье зафиксировало похищение машин в Чаплинке, Железном Порту, Малых Копанях и других населенных пунктах.

В ЦНС пояснили, что оккупанты в панике из-за успешных действий Сил обороны Украины, поэтому среди рядового состава войск страны-агрессора РФ все чаще обсуждаются планы побега из временно оккупированных городов и сел.

"Следовательно в последнее время фиксируется все больше случаев похищения личных автомобилей местного населения и мародерства. В случаях, когда местные пытаются отстоять свое имущество – российские военные открывают по ним огонь. На днях была убита женщина в селе Ольгино", – сообщили в ЦНС.

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В Центре добавили, что располагают списками военных РФ, которые мародерят на оккупированных территориях, и пообещали, что каждый оккупант получит по заслугам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Геническе на Херсонщине российские захватчики отбирают у людей бытовую технику, алкоголь и даже продукты питания, прикрываясь "конфискацией". У одного из фермеров "конфисковали" 200 кг мяса и тонну зерна.

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