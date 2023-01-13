Пытались идти в лобовую атаку: украинские пограничники проредили ряды вагнеровцев под Бахмутом

В четверг, 12 января, военнослужащие Государственной пограничной службы в составе Сил обороны Украины на подступах к Бахмуту уничтожили несколько штурмовых групп ППК "Вагнер". Российские наемники лобовыми атаками пытались захватить опорные пункты пограничников у города.

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Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ. Отмечается, что потери врага составили 9 человек убитыми и около 16 ранеными.

"Вчера в течение дня штурмовые группы в составе российских вагнеровцев лобовыми атаками пытались захватить опорные пункты пограничных подразделений возле города. В частности, наемники страны-агрессора то и дело штурмовали один и тот же рубеж обороны. Пограничники остановили сосредоточенным огнем из стрелкового и группового оружия позиций. Все атаки врага наши защитники отразили", – говорится в сообщении.

Ранее украинские пограничники показали яркие кадры ликвидации "вагнеровцев" в районе Бахмута.

Также OBOZREVATEL сообщал, что, по данным ISW, украинские военные медленно продвигаются к Кременной в Луганской области и успешно отражают вражеские атаки в Донецкой области. Со своей стороны, российские войска пытаются обойти Бахмут с севера и юга.

По данным Офиса президента, Россия могла "положить" в безуспешных попытках захватить Бахмут и Соледар в Донецкой области Украины около 20 тысяч оккупантов. Армия агрессора не считает свои потери на Бахмутском направлении, туда отправили большую ударную группировку, созданную не только из "вагнеровцев", но и из частей регулярной армии.

Только за сутки 12 января ВСУ ликвидировали по меньшей мере 740 солдат армии РФ. Также врага лишили нескольких единиц танков, бронемашин и штурмовика Су-25.

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