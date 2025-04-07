Пытались прорваться танками и БМП: Силы обороны отразили две бронетанковые атаки армии РФ на Купянском направлении. Видео

На Купянском направлении украинские защитники отбили две бронетанковые атаки российских захватчиков и не дали врагу захватить позиции. В результате боя уничтожены танки и бронированные машины пехоты противника и ликвидированы оккупанты.

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Об этом сообщил 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес". Украинские воины также обнародовали соответствующее видео.

"Силами 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес", Первой Президентской бригады НГУ "Буревий" и 43-й отдельной механизированной бригады были отражены 2 попытки наката противника на Купянщине", – говорится в сообщении.

Как рассказали бойцы, в воскресенье, 6 апреля, с самого утра вражеская пехота пыталась прорваться на украинские позиции на танке и БМП. Атака оккупантов была остановлена эффективными действиями Сил обороны.

После обеда ситуация повторилась – оккупанты снова на танке и бронированной машине пытались затянуть свою пехоту на украинские позиции. И снова враг получил по зубам.

В результате украинские бойцы сожгли 2 танка и повредили 2 БМП. Также были ликвидированы четыре российских оккупанта, еще троих "затрехсотили".

Успешную боевую операцию провели бойцы подразделения "Ахиллес" вместе с гвардейцами Первой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Буревий" и 43-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты накапливают силы и пытаются прорвать оборонные рубежи на Купянском направлении. Противник постоянно ищет лазейки по линии защиты Вооруженных сил Украины. Но наши защитники дают достойный отпор оккупантам.

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