Пытался помешать деоккупации Лимана и затем работал наводчиком: сторонник 'русского мира' получил 15 лет с конфискацией. Фото

Мужчина, пытавшийся усложнить передвижение подразделений Вооруженных сил Украины во время боев за Лиман в Донецкой области, получил приговор. Его приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. Осужден местный житель, которого российские оккупанты дистанционно привлекли к сотрудничеству.

Фанат "русского мира", недовольный деоккупацией Лимана украинскими военными, в мае 2023-го связался со своим знакомым, с которым когда-то учился в школе. Им оказался наводчик танковой роты тактической группы "Купол" одной из мотострелковых бригад "ДНР".

По его указанию предатель пытался усложнить передвижение подразделений ВСУ во время боев за Лиман. Для этого он скрыто разбрасывал саморезы на дорогах города, по которым двигались колонны автомобилей украинских защитников.

Кроме того, злоумышленник собирал разведданные о дислокации блокпостов Сил обороны и объектов Укрзализныци. Мужчина также раскрыл координаты бомбоубежища, в котором прятались люди.

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На основании собранных доказательств суд признал приспешника агрессора виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время он находится под стражей.

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