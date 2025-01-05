Пытаются зацепиться за посадки: в ВСУ рассказали о тактике штурмов армии РФ на востоке
Во время боев на востоке Украины оккупанты пытаются зацепиться за посадки или городскую застройку во время штурмов. Так они действуют на всех направлениях.
Впрочем, украинские воины знают российскую тактику и умеют противодействовать ей. Об этом заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
Он рассказал, что на востоке – от Купянского направления до Покровского – россияне придерживаются единой общей тактики. Они так или иначе пытаются зацепиться за посадки или городскую застройку. Сначала просочиться пытаются малыми группами. Когда же удается сконцентрировать определенные силы – оккупанты предпринимают попытки идти дальше.
"Надо понимать, что если мы говорим о городских боях, это фактически будут хаотические боевые действия, где в одном и том же доме могут на одном этаже находиться одни, на другом другие. И они даже не всегда понимают, где кто",– пояснил спикер.
Для понимания ситуации украинские воины постоянно прибегают к разным способам выявления и наблюдения. Они осуществляют как визуальное наблюдение, так и с помощью дронов и средств радиоэлектронной разведки.
А после – защитники уничтожают группы противника, пытающиеся проникнуть в тыл украинских позиций через узкие улочки или подземные коммуникации.
Напомним, ранее в этот день появилась информация, что ВСУ атаковали армию РФ по нескольким направлениям на Курщине. Преимущественно сообщения об этом появлялись в российских каналах, также начало наступления Украины пришлось признать минобороны России.
С украинской стороны официальных заявлений от Сил обороны по ситуации на Курщине не было. Намеками на то, что там что-то таки происходит, отметились только председатель ОПУ Андрей Ермак и руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.
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