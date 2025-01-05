Пытаются зацепиться за посадки: в ВСУ рассказали о тактике штурмов армии РФ на востоке

Во время боев на востоке Украины оккупанты пытаются зацепиться за посадки или городскую застройку во время штурмов. Так они действуют на всех направлениях.

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Впрочем, украинские воины знают российскую тактику и умеют противодействовать ей. Об этом заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Он рассказал, что на востоке – от Купянского направления до Покровского – россияне придерживаются единой общей тактики. Они так или иначе пытаются зацепиться за посадки или городскую застройку. Сначала просочиться пытаются малыми группами. Когда же удается сконцентрировать определенные силы – оккупанты предпринимают попытки идти дальше.

"Надо понимать, что если мы говорим о городских боях, это фактически будут хаотические боевые действия, где в одном и том же доме могут на одном этаже находиться одни, на другом другие. И они даже не всегда понимают, где кто",– пояснил спикер.

Для понимания ситуации украинские воины постоянно прибегают к разным способам выявления и наблюдения. Они осуществляют как визуальное наблюдение, так и с помощью дронов и средств радиоэлектронной разведки.

А после – защитники уничтожают группы противника, пытающиеся проникнуть в тыл украинских позиций через узкие улочки или подземные коммуникации.

Напомним, ранее в этот день появилась информация, что ВСУ атаковали армию РФ по нескольким направлениям на Курщине. Преимущественно сообщения об этом появлялись в российских каналах, также начало наступления Украины пришлось признать минобороны России.

С украинской стороны официальных заявлений от Сил обороны по ситуации на Курщине не было. Намеками на то, что там что-то таки происходит, отметились только председатель ОПУ Андрей Ермак и руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

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