Работа на истощение: австрийский полковник назвал оперативные и стратегические цели армии РФ в Украине

После провального блицкрига Россия решила вести в Украине войну на истощение. Оперативное намерение врага – растянуть активную линию фронта, сковать украинскую армию, заставив опрокидывать ценные резервы на Харьковщину, при этом продвигаться при этом на Донбассе. Стратегическое – истощать силы Украины, делая ставку на свои преобладающие ресурсы.

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Об этом рассказал полковник австрийской армии, руководитель Института подготовки офицеров Терезианской военной академии Маркус Райснер в интервью Укринформу.

"На тактическом уровне мы видим, что россияне пытаются связать украинцев по всему фронту, где это возможно. Это означает удержание развернутых сил в непосредственном контакте, чтобы они не были мобильными и доступными. На оперативном уровне целью россиян является растянуть украинцев в применении их сил", – сказал австрийский полковник.

По его словам, это стало особенно заметно после открытия российской армией нового участка фронта Харьковской области. Военный эксперт считает, что целью врага было "не продвинуться в сам Харьков, а заставить Украину перебросить ценные резервы и силы в этот район".

"И на стратегическом уровне целью истощать Украину с помощью воздушных ударов по критически важным объектам инфраструктуры. То есть, на самом деле мы имеем дело с войной на истощение", – отметил Райснер.

В целом австрийский полковник разделил полномасштабную войну РФ на семь фаз.

Первая фаза продолжалась с февраля по март 2022 и ознаменовалась успехом украинской армии. Именно в марте стало ясно, что российский блицкриг провалился и российские оккупанты начали отходить из-под Киева на Донбасс.

Вторая фаза – это, по словам эксперта, собственное начало войны на истощение. Она началась в апреле 2022 года.

Третья фаза – украинские наступательные операции под Харьковом и Херсоном в сентябре-октябре 2022 года. Четвертая фаза – российское укрепление в течение зимы, с ноября 2022 по апрель 2023 года, попытка активизации с помощью стратегических авиаударов. украинских войск, с мая по октябрь 2023 года. Далее – переход к шестой фазе, когда Россия попыталась восстановить импульс, с ноября 2023 по февраль 2024-го, второе российское зимнее наступление", – рассказал Райснер.

А с марта 2024 года продолжается седьмая фаза – российское летнее наступление, которое как раз и заключается в растягивании украинских сил, отметил австрийский военный эксперт. По его словам, началом этой фазы стало российское наступление на территорию севернее Харькова.

"Можно распознать оперативное намерение РФ растянуть украинские вооруженные силы. Другими словами, была сделана попытка отвлечь ВСУ из Донбасса и обеспечить, чтобы там больше не разворачивались резервы. И, на мой взгляд, это также привело к тому, что россиянам наконец удалось прорваться на ближайшие украинские оборонные позиции, не только в Очеретино, но и в ряде других мест", – пояснил Райснер.

Он добавил, что в ходе этой фазы Россия значительно увеличила количество привлеченного личного состава.

"Считается, что в настоящее время привлечено около 650 тыс. российских солдат. Из них около 520 тыс. находятся на фронте. Они пытаются продвинуться вперед, прежде всего, на Донбассе", - отметил эксперт.

По мнению австрийского полковника, решающим фактором для этой седьмой фазы являются ресурсы.

"То есть идет война на истощение. И надо понимать: даже если, на первый взгляд, на фронте мало что происходит, на самом деле течение войны продолжается и определяется расходами ресурсов", - подчеркнул Райснер.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, российские кафиры продолжают наступать по всем направлениям востока и юга. Наиболее активный враг на Покровском и Кураховском направлениях также россияне активно штурмуют позиции наших войск на Лиманском направлении.

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