Оккупанты продолжают наступать по всем направлениям востока и юга: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

С начала суток российские оккупационные войска наиболее активны на Покровском и Кураховском направлениях. Также оккупанты активно штурмуют позиции наших войск на Лиманском направлении.

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Об этом говорится в оперативной постройке по состоянию на 16.00 30 июля. Общее количество боевых столкновений вдоль фронта возросло до 74.

Оккупанты продолжают использовать авиацию, в частности КАБы, и осуществляют атаки по всем направлениям востока и юга Украины, особенно активно на Покровском направлении. Силы обороны поддерживают позиции и принимают необходимые меры для предотвращения продвижения врага вглубь территории.

Артиллерийские обстрелы продолжаются по Черниговской и Сумской областям, в частности, под обстрелами оказались районы населенных пунктов Рясное, Объединенное и Михальчина Слобода.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Наши войска остановили три атаки россиян возле Волчанска, и в настоящее время продолжается отражение еще одного штурма.

На Купянском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое тактическое положение в районах Новоосинового и Песчаного. В настоящее время продолжается две атаки.

На Лиманском направлении противник атакует в районах Макеевки, Невского, Верхнекаменского, Переездного, Выемки и Серебрянского леса. С начала суток на этом направлении зафиксировано 12 боевых столкновений, из которых шесть продолжаются до сих пор.

Бои продолжаются в районе Часова Яра на Краматорском направлении, где противник пытается продвинуться на позиции украинских защитников; одна из атак уже была отбита.

На Торецком направлении враг при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации шесть раз атаковал позиции наших войск. Бои продолжаются вблизи Северного и Нью-Йорка.

В Покровском направлении сохраняется напряженная ситуация. В районах Зеленого Поля, Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Лисичного, Тимофеевки и Яснобродовки продолжаются ожесточенные бои. Враг совершил 32 попытки штурма позиций ВСУ.

На Кураховском направлении продолжается одно боевое столкновение в районе Красногоровки. Девять вражеских атак были отбиты вблизи Парасковеевки и Константиновки.

На Времивском направлении наши военные отразили четыре штурма противника в сторону Великой Новоселки.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили одну атаку врага. Захватчики активно применяют авиацию в районах населенных пунктов Омельник, Новоандреевка и Новоданиловка.

В других направлениях ситуация оставалась без существенных изменений.

Ранее военная разведка Великобритании сообщила, что российская оккупационная армия продолжает наступательные действия в Донецкой области и имеет определенные территориальные успехи. В частности, враг взял под контроль несколько деревень, приблизившись к логистическому узлу Покровска.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска на Покровском направлении пытаются искать слабые места в украинской обороне для концентрации собственных сил. Длительные вражеские штурмы защитники отбивают, после чего активность врага на время спадает.