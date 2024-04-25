'Работаем дальше': Зеленский рассказал об успехах Украины в производстве оружия и военной техники. Видео

Участники заседания в формате "Рамштайн", которое пройдет в пятницу, 26 апреля, обсудят пути преодоления трудностей, которые накопились в Украине за полгода, пока ожидалось решение об американской поддержке. Продолжается работа над качественным наполнением пакетов вооружения.

В то же время, наше государство также имеет достаточно широкие производственные мощности. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении к украинцам 25 апреля.

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