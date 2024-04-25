Защита от обстрелов, фронт и не только: Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего

В четверг, 25 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили три основных вопроса: воздушную защиту украинских объектов, последние сведения с фронта и контракты по собственному производству.

О подробностях заседания в Telegram сообщил сам украинский лидер. По его словам, участники заслушали большой подробный доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля о защите жизненно важных для страны объектов. В докладе чиновника речь шла не только об энергетических объектах, но и социальных, безопасных, транспортных, обеспечении связи и т.д.

Участники обсуждения определили все отрасли, которые нуждаются в защите, и все доступные Украине средства: инженерные, ПВО и РЭБ.

"Сделал соответствующие поручения и определил сроки реализации", – отметил президент.

Относительно вопросов фронта – обозначены основные направления, действия на них украинских войск, вероятные действия врага и обеспечение защитников всем необходимым.

По вопросу контрактов президент отметил, что Украина продолжает усиливать собственных производителей. Работа с партнерами ведется, в частности, в направлении изготовления вооружения в Украине за иностранные средства.

"Эта отрасль помогает нам выстоять сейчас и имеет огромную экспортную перспективу после победы. Максимально способствуем ее развитию. Раз в неделю буду получать доклад о новых контрактах за отчетный период", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Зеленский выразил убеждение в необходимости заставить Россию отступить на свою территорию, если Европа стремится к настоящей и долгосрочной безопасности для региона. Если партнеры будут допускать возможность компромиссов перед Россией, то столкнутся с серьезными вызовами с ее стороны.

– Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник считает, что небольшие тактические успехи оккупантов возможны, но Украина выдержит летнее наступление РФ.

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