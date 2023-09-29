'Работаем над тем, чтобы добавить государству крепости': Зеленский пообещал важные для Украины новости. Видео

Уходящая неделя сделала Украину крепче, и последний день сентября также принесет важные для государства и украинских воинов в частности новости. Сейчас украинские дипломаты работают над тем, чтобы ближайшие недели добавили Украине прочности и поддержку со стороны цивилизованного мира.

"Важные новости", о которых украинцы узнают 30 сентября, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Его уже традиционный видеоотчет о событиях уходящего дня появился в Telegram-канале главы государства.

"Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Еще и завтра будут важные для Украины новости – для наших воинов, для всего нашего государства. Работаем над тем, чтобы и следующие недели добавили Украине крепости – внутренней крепости – и нужного сотрудничества с миром. Чтобы мир нас слышал, понимал и поддерживал. Я благодарю всех, кто помогает!" – анонсировал ожидания с последнего дня сентября Зеленский.

Также он отметил, что текущий день прошел не только под знаком борьбы Украины за собственную независимость и территориальную целостность против современного агрессора, Российской Федерации под руководством режима Владимира Путина, но и под знаком памяти о безвинных жертвах ее предшественницы, Германии под властью нацистского режима Адольфа. Гитлера.

Видео дня

"Эмоциональный день. Начал его с мероприятий в Бабьем Яру. 82-летие массовых расстрелов евреев нацистами в Бабьем Яру. Лишь за несколько дней сентября 1941 года были убиты более 30 тысяч человек. Всего в Бабьем Яру за время нацистской оккупации были убиты около 100 тысяч Евреи, также ромы, украинцы, представители других народов Очень важно беречь память об этих жертвах и том, что зло, которое совершило Холокост, было разбито и наказано. Украина бережет такую память. "Никогда снова!" для нас, для Украины и для всего цивилизованного мира – это не пустые слова. И так всегда будет", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский отметил особый символизм в том, что после памятных мероприятий, посвященных прошлым трагедиям, он встречался с теми, кто бережет историческую память и передает ее следующим поколениям: с украинскими учителями, которые 1 октября будут отмечать свой профессиональный праздник.

"Очень символично, что именно сегодня я встретился с нашими украинскими учителями – теми, от кого, собственно, зависит сохранение исторической памяти и во многом человечности. В это воскресенье Украина будет отмечать День учителя – день работников и работниц образования. Поблагодарил сегодня всех украинских учителей, воспитателей, преподавателей, наставников. Всех, кто выполняет одну из самых почетных миссий в жизни, – учит детей тому, что необходимо, чтобы не упустить свою судьбу и быть крепким на жизненном пути", – заявил президент.

Глава государства подчеркнул: образование – это то, что дает человеку не только знания и будущую профессию.

"Обучение – это всегда больше, чем получение знаний и навыков и овладение профессией. Это и характер, его сила. Это четкость разграничения между добром и злом, которая приходит, когда изучаешь человеческую культуру. Образование готовит и налаживает моральный компас человека, чтобы он работал и чтобы благодаря этому работа человека, жизнь человека обогащала человечность. Это очень важно", – отметил Зеленский.

По его словам, последствия "банкротства" системы образования проявляются в деградации человечности и морали на уровне всего государства.

"И мы видим, в частности, по тому, что делает Россия, что такое, когда система образования обанкротилась. Когда моральный компас людей и всего общества сломан. Зло тогда властвует в такой стране. В Украине этого никогда не будет. Не только благодаря силе нашего оружия, но и благодаря силе нашего духа, силе украинских характеров, нашей человечности, которая обязательно победит", – подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Зеленский заверил, что Украина будет делать все, чтобы оградить себя и всю Европу от российского радиационного шантажа. Это заявление он сделал, комментируя принятие Украины в состав Совета управляющих МАГАТЭ. Этот шаг, считает глава государства, не только подчеркивает международную роль Украины в сфере безопасности, но и предоставит Киеву возможность влиять на принятие решений.

И решения не заставили себя ждать. Уже 29 сентября МАГАТЭ приняло резолюцию с требованием вернуть ЗАЭС под полный контроль Украины и немедленно вывести со станции российские войска, которые оккупировали этот стратегический объект весной 2022 года и с тех создают серьезные угрозы для его безопасности и надлежащего функционирования.