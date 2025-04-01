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"Работаем ради победы": украинский военный рассказал, как сбивает "Шахеды" на южном направлении. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
297
'Работаем ради победы': украинский военный рассказал, как сбивает 'Шахеды' на южном направлении. Видео

Украинский военный с позывным "Японец" несет службу в отдельном полку связи и радиотехнического обеспечения им. Ивана Луценко на южном направлении. В ночь на 28 марта 2025 года ему удалось сбить два вражеских "Шахеда", которые запустила Россия.

Видео дня

Об этом он рассказал в видео, опубликованном в Воздушных силах ВС Украины. Защитник подчеркнул, что он и его побратимы работают ради победы Украины.

В ту ночь военные осуществляли переезд с одного объекта на другой, в то время вражеские дроны летели прямо над нашими бойцами.

"Работаем ради победы": украинский военный рассказал, как сбивает "Шахеды" на южном направлении. Видео

"По моему расчету, было сбито два вражеских БПЛА. Пока перемещался на вторую позицию, получилось так, что я ехал, а вражеская цель надо мной, то есть мы наперегонки с ней. Я обогнал ее, мы быстро начали работать, прицельно стрелять. Несколько выстрелов – и мы его сбили. С другой целью было так же, начали метко стрелять и поразили дрон", – рассказал "Японец".

Он добавил, что обычно бойцы стоят на позициях и ждут вражеские БПЛА, а тогда вышло наоборот, "этой ночью я впервые охотился за ними".

"Работаем ради победы": украинский военный рассказал, как сбивает "Шахеды" на южном направлении. Видео
"Работаем ради победы": украинский военный рассказал, как сбивает "Шахеды" на южном направлении. Видео

"Мы очень довольны нашей работой, мы набираемся опыта, стараемся, работаем больше, чтобы не пропустить ни одного вражеского беспилотника. Работаем ради нашей страны, ради победы, наших семей и наших людей. Готовы идти только к победе и ни шагу назад", – подчеркнул защитник.

"Работаем ради победы": украинский военный рассказал, как сбивает "Шахеды" на южном направлении. Видео

Напомним, в ночь на 28 марта российские захватчики снова били по Одесщине. В результате атаки вспыхнули пожары, повреждены частные жилые дома. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте российские оккупанты совершили рекордное количество атак дронами по Украине. За месяц было выпущено 4192 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников-имитаторов. По сравнению с предыдущими месяцами масштабы атак выросли.

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