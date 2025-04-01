'Работаем ради победы': украинский военный рассказал, как сбивает 'Шахеды' на южном направлении. Видео

Украинский военный с позывным "Японец" несет службу в отдельном полку связи и радиотехнического обеспечения им. Ивана Луценко на южном направлении. В ночь на 28 марта 2025 года ему удалось сбить два вражеских "Шахеда", которые запустила Россия.

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Об этом он рассказал в видео, опубликованном в Воздушных силах ВС Украины. Защитник подчеркнул, что он и его побратимы работают ради победы Украины.

В ту ночь военные осуществляли переезд с одного объекта на другой, в то время вражеские дроны летели прямо над нашими бойцами.

"По моему расчету, было сбито два вражеских БПЛА. Пока перемещался на вторую позицию, получилось так, что я ехал, а вражеская цель надо мной, то есть мы наперегонки с ней. Я обогнал ее, мы быстро начали работать, прицельно стрелять. Несколько выстрелов – и мы его сбили. С другой целью было так же, начали метко стрелять и поразили дрон", – рассказал "Японец".

Он добавил, что обычно бойцы стоят на позициях и ждут вражеские БПЛА, а тогда вышло наоборот, "этой ночью я впервые охотился за ними".

"Мы очень довольны нашей работой, мы набираемся опыта, стараемся, работаем больше, чтобы не пропустить ни одного вражеского беспилотника. Работаем ради нашей страны, ради победы, наших семей и наших людей. Готовы идти только к победе и ни шагу назад", – подчеркнул защитник.

Напомним, в ночь на 28 марта российские захватчики снова били по Одесщине. В результате атаки вспыхнули пожары, повреждены частные жилые дома. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте российские оккупанты совершили рекордное количество атак дронами по Украине. За месяц было выпущено 4192 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников-имитаторов. По сравнению с предыдущими месяцами масштабы атак выросли.

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