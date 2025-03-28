Оккупанты ночью атаковали Одесщину, произошли пожары: пострадал человек. Фото

Российские войска в ночь на 28 марта снова атаковали Одесщину. В результате атаки вспыхнули пожары, повреждены частные жилые дома.

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Известно о по меньшей мере одном пострадавшем. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью враг снова атаковал Одесщину. В результате вражеской атаки возникло возгорание гаражных помещений, хозяйственного сооружения, повреждены частные жилые дома. Пожары были оперативно ликвидированы спасателями ГСЧС и пожарным подразделением Национальной гвардии Украины. По предварительной информации пострадал 1 человек", – говорится в сообщении.

С местными жителями работали психологи ГСЧС.

"От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 27 пожарных, от Национальной гвардии Украины – 2 единицы техники и 8 человек личного состава", – добавили в Госслужбе.

Напомним, ранее стало известно, что накануне вечером Россия атаковала Полтаву "Шахедами". В результате атаки есть попадание в промзону, часть города осталась без света.

Уже к утру появились новые данные о последствиях массированного удара БПЛА по Полтаве: известно о повреждениях складов и пожарах, возникших на месте попаданий.

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