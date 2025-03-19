Работает 'Джавелин': воины 47-й бригады показали эпическое уничтожение вражеской БМП из первого выстрела. Видео

Воины 47-й отдельной механизированной бригады Магура в очередной раз продемонстрировали мастерство и эффективность в борьбе с врагом. В этот раз наши защитники уничтожили вражескую БМП с первого выстрела с помощью "Джавелина".

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Это эпическое попадание стало очередным подтверждением того, насколько мощное и точное оружие, предоставленное США. Соответствующие кадры показала пресс-служба бригады.

"Джавелином" по вражеской БМП! Новое эпическое попадание оружием от США и отличная работа подразделения ПТРК 47 бригады Магура", – говорится в сообщении.

Выстрел не оставил шансов для вражеской БМП, с пробитой броней так и оставшейся палаты посреди поля. Подразделение ПТРК 47-й бригады показало прекрасную координацию и профессионализм, вновь доказав, что "Джавелины" чрезвычайно эффективны как для уничтожения статических, так и движущихся целей.

Еще одна сожженная БМП за $1 миллион пополнила статистику потерь российской армии. Воины "Магуры" продолжают свою активную охоту на вражескую технику, уничтожая ее шаг за шагом, и доказывают, что они готовы к любым испытаниям на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из подразделения РУБпАК "Феникс" разбили вражескую колонну на Курдюмовском направлении. Враг пытался прорвать оборону, но бойцы бригады "Месть" остановили атаку.

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