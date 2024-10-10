Работает ГУР: разведчики показали уникальные кадры новых успешных операций. Видео

В Главном управлении разведки показали яркие кадры своих новых операций, направленных против государства-террориста России. На них – взрывы, огонь и дым на военных объектах захватчиков.

Видео дня

Соответствующее опубликовали в Telegram ГУР. В разведке отметили, что борьба с врагом продолжается.

Напомним, ранее в ГУР рассказали детали операции по обезвреживанию тральника Балтийского флота РФ "Александр Обухов". Несмотря на то, что она завершена, работа разведчиков продолжается.

Там отметили, что любая успешно выполненная задача – это работа многих людей. Прежде всего, это касается планирования и сбора соответствующей информации, работы с людьми. Именно поэтому работа разведчиков продолжается даже после завершения операции.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Киберкорпус ГУР атаковал ресурсы поставщиков армии РФ. Киберспециалисты сконцентрировались на ряде российских ресурсов, имеющих отношение к поставке оккупационной армии или отслеживанию перемещения людей в РФ.

– В ГУР рассказали, что их руководитель Кирилл Буданов периодически участвует в операциях украинской военной разведки. В частности, он присоединялся к освобождению Агрегатного завода в Волчанске Харьковской области на ключевом этапе операции.