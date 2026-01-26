Работает на оптоволокне и втрое дешевле аналогов: что известно о FPV-дроне 'Ян Жижка', который Чехия поставляет Украине. Фото

Чешские разработчики наладили производство беспилотников для Украины, созданных на основе трофейного российского дрона. Борт управляется оптическим кабелем и стоит примерно на треть меньше аналогов.

По данным чешского медиа, новый квадрокоптер создан по образцу российских дронов-ждунов, которые управляются через тонкий оптический кабель. Именно такая технология управления делает борт нечувствительным к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Прототипом для разработки стал российский дрон "Князь Вандал Новгородский" – трофей украинских защитников из 102-й бригады территориальной обороны. Осенью прошлого года один из бойцов военный заметил БПЛА, который ждал цель на дороге, и перерезал оптоволоконный кабель. Впоследствии БПЛА доставили в Прагу, где команда объединения Spark полностью разобрала его и использовала как образец для собственной модели. Теперь трофей украшает мастерскую чешских дронов.

"Мы сказали себе, что вернем россиянам то, что они присылают нам. Остатки таких дронов я часто видела во время своих поездок в Украину, но они были непригодны к использованию. А этот – настоящий дар с неба", – отметила руководительница объединения Spark Леся Копчук.

За двамесяца специалисты спроектировали и наладили массовое производство нового дрона. Большинство компонентов изготовили в Чехии, в частности стеклопластиковый каркас, детали, напечатанные 3D-принтером, аккумуляторы и катушки с оптическим волокном длиной 25 километров. Чтобы снизить себестоимость одного борта и ускорить производство, разработчики максимально упростили конструкцию.

Новый беспилотник назвали в честь известного гуситского военачальника Яна Жижки. При поддержке инициативы "Подарок для Путина", чешским разработчикам удалось изготовить около 200 бортов. Сейчас завершается сбор средств на изготовление около 500 БПЛА, которые тоже передадут украинским военным.

"Я считаю, что Украина без проблем обойдется без помощи чешского правительства. Но позитив в том, что после каждого заявления Мацинки, Окамуры или Бабиша на наших счетах появляются новые деньги. И это нас радует", – рассказал Мартин Ондрачек, представитель инициативы "Подарок для Путина".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получила несколько беспилотных летательных аппаратов Rodeur 330 французского производства. Дрон может выполнять разведывательные и боевые задачи. Поставки подтвердила компания EOS Technologie, отметив, что украинская сторона уже получила борта.

Также напомним, французский автопроизводитель Renault совместно с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины. В Renault подтвердили участие в проекте, однако стоимость контракта, а также количество и тип дронов не раскрыли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!