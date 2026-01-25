Украина получила от Франции новейшие дроны-камикадзе Rodeur 330: что о них известно

Украина получила несколько беспилотных летательных аппаратов Rodeur 330 французского производства. Дрон может выполнять разведывательные и боевые задачи.

Поставки подтвердила компания EOS Technologie, отметив, что украинская сторона уже получила борта. По данным France 24, для западных производителей вооружения такие поставки являются возможностью испытать работу изделий в реальных боевых условиях.

Президент компании Жан-Марк Зулиани рассказал, что в июне 2025 года украинские военные также получили новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKA, к созданию которого была привлечена в том числе и EOS Technologie.

Что известно о беспилотнике

Rodeur 330 предназначен для выполнения разведывательных задач, также его можно использовать как дрон-камикадзе. Издание France 24 отмечает, что в Европе такой аппарат мог бы применяться в роли "щита", тогда как в Украине – "меча".

Rodeur 330 запускается с помощью катапульты. Борт может находиться в воздухе до 5 часов. Беспилотник имеет полезную нагрузку до 4 кг, дальность до 500 километров и размах крыльев 3,3 метра. Крейсерская скорость составляет 120 километров в час, а максимальная высота полета – до 5000 метров.

