Работает на высоте до 2000 метров: что известно о дроне-разведчике 'Бабка', который получил обновленную камеру. Фото

Разведывательный дрон украинского производства "Бабка" усовершенствовали с помощью новой улучшенной камеры. Теперь БПЛА будет работать эффективнее в условиях слабого освещения или облачной погоды.

В то же время, несмотря на модернизацию, итоговая стоимость комплекса осталась без изменений. Об этом сообщили на Facebook-странице компании TAF Industries.

Как отметили специалисты, новая камера беспилотника оснащена матрицей Sony 3 МП и поддерживает запись видео в формате Full 2K. Благодаря повышенной светосиле она обеспечивает более эффективную разведку в условиях недостаточного освещения.

Автофокус с 30-кратным оптическим зумом стал быстрее, а качество изображения улучшилось, что позволяет распознавать вражескую технику на расстоянии до 5–6 км.

Бортовой компьютер получил предварительно настроенные профили цвета и контраста для лучшего обнаружения объектов в разные сезоны, а также функцию электронной стабилизации изображения. Камеру стабилизирует гимбал из ударопрочного пластика, который лучше выдерживает жесткие посадки.

"При противодействии РЭБ или ухудшении сигнала картинка больше не рассыпается на пиксели, а удерживает последний целостный кадр", – подчеркнули в TAF Industries.

В компании также решили отказаться от использования microSD-карт для считывания данных, заменив их USB-флешнакопителями.

Характеристики беспилотника

Известно, что разведывательный беспилотник "Бабка" впервые представили летом 2025 года.

Дрон:

– запускается с помощью резиновой катапульты;

– весит около трех килограммов;

– имеет размах крыльев 1,3 метра;

– развивает крейсерскую скорость до 67 км/ч,

– работает на расстоянии до 40 километров от точки запуска;

– выполняет полеты на высоте до 2000 метров.

Продолжительность пребывания БПЛА в воздухе до двух часов.

Напомним, недавно компания Twist Robotics кодифицировала дрон Saker Hunter. Беспилотник может выполнять три типа задач – разведывательные, транспортно-ударные и функцию носителя FPV-дронов. Стоимость одного беспилотника – 336 тыс. грн, авиационного комплекса с дополнительными АКБ – около 1,8 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина существенно усилила систему противодействия российским дронам-камикадзе Shahed и параллельно работает над созданием дешевых ракет-перехватчиков для защиты критической инфраструктуры. Новые решения должны подготовить страну к появлению реактивных Shahed и обеспечить стабильно высокий уровень перехвата воздушных целей.

