Украина нарастила сбивание 'Шахедов' дронами-перехватчиками и сделала ставку на создание дешевых ракет против БПЛА, – Федоров

Украина существенно усилила систему противодействия российским дронам-камикадзе Shahed и параллельно работает над созданием дешевых ракет-перехватчиков для защиты критической инфраструктуры. Новые решения должны подготовить страну к появлению реактивных Shahed и обеспечить стабильно высокий уровень перехвата воздушных целей.

Видео дня

Минобороны продолжает реализовывать стратегию Air-Land-Economy. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров на встрече с журналистами.

План предусматривает защиту неба, сдерживание врага на фронте и истощение российской экономики.

"Министерство обороны продолжает двигаться по видению Air-Land-Economy: защитить небо, остановить врага на земле и максимально истощить экономику врага. Главная задача – принудить врага к миру благодаря нашей силе, – заявил Михаил Федоров на встрече с журналистами, посвященной результатам работы.

За последние четыре месяца процент сбития Shahed дронами-перехватчиками увеличился вдвое, несмотря на то, что количество российских запусков ежемесячно растет примерно на 35%.

"За последние четыре месяца поставки дронов-перехватчиков выросли в 2,6 раза. Это более дешевый, быстрый и масштабируемый ответ на массовые атаки РФ", – отметил он.

В Минобороны также заявили, что стратегическая цель Украины – достичь стабильного показателя в 95% перехвата воздушных целей. Для этого в системе ПВО внедрили after-action review – стандартную процедуру НАТО по анализу боевых операций после завершения атак.

"Вместе с воздушными силами и военными после каждой масштабной атаки мы проводим детальный разбор. Смотрим маршрут каждой ракеты и дрона, траектории полета, точки перехвата, технические детали, причины, почему определенные цели не были сбиты, что нужно изменить в работе мобильных групп, РЭБ или дронов-перехватчиков", – сообщил Федоров.

Отдельно Министерство обороны работает над созданием дешевых ракет для уничтожения Shahed. Некоторые решения уже находятся на стадии тестирования.

"По задаче Президента, сейчас мы сфокусировались на создании дешевых ракет для сбивания Shahed. Уже нашли решения, которые близки к готовности, и начали их тестировать. Наша задача –масштабировать производство в десятки раз и иметь запас таких ракет на период осени-зимы", – заявил он.

Также Украина планирует масштабировать производство ракет-перехватчиков, чтобы подготовиться к появлению реактивных Shahed. Для этого государство выдает гранты, расширяет производство и перезапускает рекрутинг команд в сфере оборонных технологий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за четыре неполных месяца 2026-го Силы обороны Украины получили вдвое больше дронов-перехватчиков, чем за весь 2025 год. Поставки наращивают, поскольку это оружие доказало свою эффективность в борьбе с российскими "Шахедами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!