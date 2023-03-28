Работает ПВО: в Воздушных силах показали видео сбития вражеского дрона

В понедельник вечером, 27 марта, страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе. По вражеским воздушным объектам работали украинские силы противовоздушной обороны.

Видео дня

Кадры сбития российского беспилотника показали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Ролик был опубликован в официальном Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На нем видно, как один из вражеских БПЛА мастерски сбили защитники украинского неба из воздушного командования "Центр". Они держат оборону и днем, и ночью.

В момент "приземления" дрона оккупантов яркая вспышка осветила все небо.

"В украинском небе нет места оккупантам! Сохраняйте спокойствие! Будьте в укрытиях, берегите свою жизнь!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта вечером Россия снова атаковала территорию Украины дронами. В Днепре раздались взрывы, а в Киевской области сработало ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

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