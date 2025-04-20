Работает 'Спартан': нацгвардейцы отбили штурм армии РФ на Покровском направлении.

Украинские военные продолжают препятствовать врагу продвинуться вглубь территории нашего государства. На этот раз нацгвардейцы отразили штурм армии РФ на Покровском направлении.

Видео дня

Очередную блестящую операцию на днях провели бойцы подразделения "Спартан". Видео опубликовала пресс-служба воинской части 3017 Национальной гвардии Украины.

"Вражеская атака отбита. Так работает "Спартан"! – говорится в подписи к видео.

Отмечается, что недавно воины 4 батальона провели блестящую операцию на Покровском направлении. Благодаря профессионализму и слаженным действиям наши бойцы не только удержали позиции, но и отбросили противника, пытавшегося совершить очередной прорыв. Во время боя также был взят в плен российский оккупант.

"Эти кадры – лишь небольшая часть ежедневной работы воинов "Спартана". Просмотрите их – именно так освобождается украинская земля", – добавляют военные.

Ранее сообщалось, что в Кремле, чтобы показать хоть какую-то "победу", строго-настрого приказали своим оккупационным войскам до 9 мая выйти на административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями. Впрочем, ВСУ мужественно останавливают вражеские штурмы.

Напомним, что на Покровском направлении российские войска продолжают нести потери. На днях украинские воины превратили там в металлолом две вражеские БМП и танк.

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