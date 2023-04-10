Работал дрон-камикадзе: ВСУ устроили оккупантам мощную ''бавовну'' под Авдеевкой. Фото и видео

Украинские защитники под Авдеевкой Донецкой области уничтожили российский ЗРК "Бук". Отличную операцию проделали с помощью дрона-камикадзе.

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В итоге вражеская техника взорвалась и начала детонировать. Зрелищное видео опубликовали украинские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как сообщил украинский нардеп и волонтер Юрий Мысягин, ЗРК был размещен в районе поселка Пантелеймоновка, рядом с Авдеевкой.

Напомним: также 10 апреля на Авдеевском направлении был сбит вражеский вертолет Ми-24. Потерю врагу нанесли бойцы 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

"Враг не прекращает попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику. Верьте в ВСУ!" – призвали военные.

Указанный вертолет стал 293-м, который потеряла Россия в войне против Украины после начала полномасштабного вторжения в наше государство.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники Украины "демилитаризовали" на фронте российскую пушку Д20 с боезапасом. "Бавовну" на вражескую технику воины сбросили с гаубицы M777;

– по данным Генштаба ВСУ, защитники Украины за минувшие сутки ликвидировали на фронте по меньшей мере 670 российских оккупантов. В общей сложности с начала войны на "концерт Кобзона" отправилось уже 178 820 военнослужащих армии страны-агрессора.

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