Враг получает мощный отпор: воины ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко нанесли потери российским оккупантам в небе. 10 апреля они сбили вражеский вертолет Ми-24.

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Потери враг понес на Авдеевском направлении. Об этом сообщили на странице бригады.

"Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Враг не прекращает попыток наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику. Верьте в ВСУ!" – говорится в сообщении.

Этот вертолет стал 293-м, который потеряла Россия в войне против Украины после начала полномасштабного вторжения в наше государство.

Российский Ми-24 является тяжелым бронированным транспортно-боевым специализированным вертолетом. Он может перевозить пехоту, но его основная задача – уничтожение бронированной и небронированной техники, защищенных объектов, укрепленных пунктов и позиций, площадок тактических ракет и позиций ПВО, принадлежащих противнику.

Примечательно, что Ми-24 считался "одним из наиболее бронированных ударных вертолетов в мире". Его броня, как уверяли производители, защищает от огня стрелкового оружия с земли, но, кроме этого, вполне может спасти вертолет от удара зенитной ракеты и огня крупнокалиберного пулемета.

Согласно тактико-техническим характеристикам, экипаж Ми-24 составляет 3 человека, общая пассажировместимость – 8 человек. Сколько российских оккупантов находились на борту сбитого вертолета и какова их судьба – на данный момент неизвестно.

Напомним, 7 апреля ВСУ сбили в районе Марьинки в Донецкой области Су-25 оккупантов. Момент сбития попал на видео.

Также сообщалось, что 5 апреля бойцы 10-й ОГШБр на восточном фронте приземлили очередной вражеский "Аллигатор".