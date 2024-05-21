Работал FPV-дрон: пограничники поразили местонахождение оккупантов на юге. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать личный состав российских оккупационных войск на поле боя. В этот раз в сети появились кадры, как наши воины нанесли удар по россиянам на юге Украины.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы. Защитники отработали по цели с помощью FPV-дрона.

Потери оккупантов в результате этого удара уточняются.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы уничтожили позицию и миномет противника в Запорожском направлении. Противник пытался скрыться в лесопосадке, в которой нарыл окопы и обустроил замаскированную позицию. Однако аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила местонахождение россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники уничтожили вражеский пункт пилотирования БПЛА. Оккупанты разместили его в Волчанской общине Харьковщины, где продолжаются жестокие бои.

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