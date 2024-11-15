Работал FPV-дрон: пограничники уничтожили вражеский грузовик, перевозивший боеприпасы. Видео

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины продемонстрировали точный удар FPV-дроном по вражеской цели. В результате уничтожен грузовик российских оккупантов, который они использовали для перевозки боеприпасов.

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"Взрывное" видео 14 ноября было опубликовано в официальном Telegram-канале ГПСУ. "С помощью FPV-дрона пограничники уничтожили вражеский грузовик, который перевозил боеприпасы", – говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, как украинские защитники поражают военный грузовик, который россияне неудачно припарковали на обочине дороги.

Попадание FPV-дрона уничтожило машину вместе с боеприпасами окупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки на фронте было уничтожено 182 единицы военной техники и вооружения РФ. Также Силы обороны обезвредили 1520 российских окупантов.

На Запорожском направлении пограничники-операторы БПЛА уничтожили два укрытия и транспортное средство врага. Поражение было нанесено FPV-дронами.