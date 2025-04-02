Работал HIMARS: в сети показали последствия удара по полевому аэродрому россиян на Белгородщине. Видео

В сети появилось видео, демонстрирующее последствия мощного удара по полевому аэродрому на территории Белгородской области. По предварительной информации удар был нанесен с помощью ракет M30A2, оснащенных вольфрамовыми шариками, с применением системы залпового огня HIMARS.

Видео дня

Ролик опубликовал Telegram-канала "Досье шпиона". Так, полевой аэродром был расположен в поселке Ивня, всего в 60 км от границы с Украиной.

"Последствия удара по вертолётам. На видео – последствия удара по полевому аэродрому, расположенному в н.п. Ивня, Белгородской области (приблизительно 60 км к границе с Украиной). Удар нанесен с использованием ракет М30А2 (снаряженные вольфрамовыми шариками) РСЗО "HIMARS", - говорится в сообщении.

В результате этого точного удара серьезные повреждения получили четыре российских вертолета: два Ка-52 и два Ми-8. Они получили критические повреждения, что фактически вывело их из строя. Атака произошла 24 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ГУР продолжают уничтожать российских окупантов и снижают их возможности продолжать агрессивную войну против нашего государства. В частности, для поражений враждебных целей активно используются ударно-разведочные беспилотники "Сыч".

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