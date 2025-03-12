Работал IRIS-T: в воздушных силах показали уничтожение вражеской крылатой ракеты. Видео

Украинские воздушные силы показали видео, на котором зенитный ракетный комплекс IRIS-T успешно ликвидировал вражескую крылатую ракету. Кадры демонстрируют запуск ракеты-перехватчика, которая быстро достигает цели и точно ее уничтожает.

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Мощный взрыв разорвал российскую ракету в воздухе, не оставляя ей никакого шанса долететь до цели. Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба ПС ВСУ.

"Взрывное видео: ЗРК IRIS-T воздушного командования "Запад" уничтожает российскую крылатую ракету", – говорится в сообщении.

IRIS-T (InfraRed Imaging System Tail/Thrust vector-controlled) – это высокоточная ракета класса "воздух-воздух" малой дальности, оснащенная инфракрасной головкой самонаведения. Ее разработали в рамках международного проекта под руководством Германии совместно с шестью другими странами в качестве замены устаревшим AIM-9 Sidewinder.

На базе этой ракеты был создан зенитный ракетный комплекс IRIS-T SL, адаптированный для уничтожения воздушных целей. Его задача – обеспечение эффективной защиты от ударов с воздуха, и он уже неоднократно доказал свою действенность при отражении российских атак на украинские города.

Напомним, в ночь на 12 марта и утром российские войска снова устроили воздушную атаку на Украину. Захватчики запустили три баллистических ракеты по Одессе и Кривому Рогу, также ударили по мирным украинским городам и селам 133 беспилотника.

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