'Работал командиром отделения': при ликвидации пожара в центре Одессы погиб спасатель Антон Халиков. Фото

Украинский спасатель 31-летний Антон Халиков погиб 29 марта во время ликвидации пожара в центре Одессы. Он более шести лет работал в рядах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, был командиром отделения.

О потере сообщила пресс-служба ГСЧС 30 марта. "Вчера во время ликвидации пожара в центре города Одесса, погиб спасатель Антон Халиков. Трагическая потеря. Не хотим верить. Не находим слов… Почивай с миром, друг", – говорится в сообщении.

Накануне в ГСЧС сообщили, что днем в пятницу в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Канатная в Одессе.

Прибывшие на место спасатели установили, что открытым пламенем горит крыша и квартира на верхнем этаже жилой четырехэтажки.

Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Почти три часа пожарные тушили пожар на площади 1500 кв. м. Из задымленного дома были эвакуированы три человека.

"К сожалению, во время тушения пожара погиб спасатель. Все детали устанавливаются. От ГСЧС привлекались 16 единиц пожарной техники и 64 спасателя", – говорилось в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 29 марта войска РФ запустили две управляемые ракеты Х-59 по Одессе. Их сбила ПВО, но из-за падения обломков были травмированы четыре жителя, среди которых трое детей.

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