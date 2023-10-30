Работала бригада "Червона калина": украинские танкисты мастерски уничтожили позицию врага в Запорожском направлении. Видео

В Национальной гвардии Украины показали прицельный удар танкистов бригады "Червона калина" по противнику в районе поселка Вербовое Запорожской области. Российские захватчики в результате потеряли четырех оккупантов, средства РЭБ и боекомплект.

Кадрами, снятыми нашим дроном, поделился командующий НГ Украины Александр Пивненко. Он опубликовал запись в понедельник, 30 октября, на своем канале в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Танкисты-нацгвардейцы мастерски уничтожили позицию оккупантов, отметил Пивненко.

"Аэроразведчики бригады "Червона калина" выявили активность в одной из посадок. Группа противника разместилась под раскидистым деревом и с помощью антидронового ружья пыталась посадить дрон наших разведчиков", – рассказал командующий Национальной гвардией.

Видео дня

Опытный пилот нашего беспилотника оперативно передал координаты врага танкистам.

"Вражеская позиция вместе со всем личным составом, средствами РЭБ и боекомплектом была уничтожена с первого выстрела. Продолжаем выбивать врага с нашей земли!" – написал Пивненко.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Защитники Украины во время боев 29 октября уменьшили количество оккупационных войск на 860 человек. Потери живой силы ВС РФ с начала полномасштабного вторжения в нашу страну достигли уже 299 940 солдат и офицеров.

– О потерях Российской Федерации в военной технике информацию можно найти в статистике по ссылке.

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