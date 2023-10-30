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Работала бригада "Червона калина": украинские танкисты мастерски уничтожили позицию врага в Запорожском направлении. Видео

Дарья Дурова
War
2 минуты
1,5 т.
Удар танкистов Сил обороны Украины по ВС РФ

В Национальной гвардии Украины показали прицельный удар танкистов бригады "Червона калина" по противнику в районе поселка Вербовое Запорожской области. Российские захватчики в результате потеряли четырех оккупантов, средства РЭБ и боекомплект.

Кадрами, снятыми нашим дроном, поделился командующий НГ Украины Александр Пивненко. Он опубликовал запись в понедельник, 30 октября, на своем канале в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дрон Сил обороны Украины заметил врага

Танкисты-нацгвардейцы мастерски уничтожили позицию оккупантов, отметил Пивненко.

"Аэроразведчики бригады "Червона калина" выявили активность в одной из посадок. Группа противника разместилась под раскидистым деревом и с помощью антидронового ружья пыталась посадить дрон наших разведчиков", – рассказал командующий Национальной гвардией.

Видео дня
Противник пытался применить средства радиоэлектронной борьбы

Опытный пилот нашего беспилотника оперативно передал координаты врага танкистам.

Удар по ВС РФ
Момент взрыва

"Вражеская позиция вместе со всем личным составом, средствами РЭБ и боекомплектом была уничтожена с первого выстрела. Продолжаем выбивать врага с нашей земли!" – написал Пивненко.

Вербовое (Запорожская область) на карте
Уничтожение российских оккупантов

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Защитники Украины во время боев 29 октября уменьшили количество оккупационных войск на 860 человек. Потери живой силы ВС РФ с начала полномасштабного вторжения в нашу страну достигли уже 299 940 солдат и офицеров.

– О потерях Российской Федерации в военной технике информацию можно найти в статистике по ссылке.

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