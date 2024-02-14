Работала британская САУ: в сети показали эффектное уничтожение российских полевых складов с боеприпасами. Видео

В сети украинские защитники показали работу самоходной установки AS-90. Появились сразу два новых видео с эффектными кадрами уничтожения российских полевых складов с боеприпасами.

Работу украинских военных демонстрируют военкоры. Сообщается, что украинские артиллеристы работают с помощью британской 155-мм САУ AS-90.

Известно, что в кадре работа 58-й ОМБр на Таврийском направлении. Артиллерист Петр Щуров признал, что сначала идет его видео. "Это было нелегко, таскать снаряды с грунта и снимать", – рассказал он.

Что такое САУ AS-90

Производитель установки – британская компания RBSL, находящаяся на вооружении с 1993 года. Дальность ее выстрела – до 30 км, вес – 45 т, длина – 9,9 м (с пушкой), ширина – 3,4 м, высота – 3 м. Более подробно, как эта САУ появилась в Украине, вы можете здесь.

Мощность двигателя артиллерийской установки – 660 л.с., скорость – 55 км/ч, запас хода – 350 км.

САУ AS90 имеет 155-мм пушку с боезапасом 48 снарядов. Максимальная скорость стрельбы составляет 6 выстрелов в минуту. Возможен залп из трех выстрелов в течение 10 секунд. Артиллерийская установка оснащена автоматической системой ведения огня, которая вычисляет информацию из разных источников.

Также в вооружение САУ AS90 входит пулемет FN MAG калибра 7,62 мм.

Толщина брони артиллерийской установки до 17 мм, выдерживает бронебойные шары калибра 14,5 мм и защищает от обломков.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 14 февраля стало известно об уничтожении очередного российского военного корабля в Черном море – благодаря спецоперации Сил обороны Украины на дно пошел БДК "Цезарь Куников".

Предварительно экипажу "Цезаря Куникова" спастись не удалось. Корабль наклонился, а потом пошел ко дну. Это вражеское судно отличилось еще во время агрессии РФ в Грузии. Он базировался в Севастополе, его бортовой номер – 158.

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