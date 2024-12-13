Работала рота Karakurt Colony: в Третьей штурмовой показали взятие в плен группы оккупантов во время зачистки поселка на Харьковщине. Видео

Воины Третьей отдельной штурмовой бригады зачистили от присутствия врага поселок на фронте в Харьковской области. Они взяли в плен группу военных преступников из РФ, которые цинично умоляли сохранить им жизнь, потому что у них якобы есть родственники в Украине.

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Боевую работу провели бойцы роты Karakurt Colony второго механизированного батальона 3-й ОШБр. Видео опубликовано в соцсетях бригады.

"Взятие в плен группы пи*аров во время зачистки поселка на Харьковщине. На*уй ты тряпкой своей, триколором болтал?" – говорится в подписях к кадрам, на которых присутствует ненормативная лексика, ведь наши защитники не сдерживались в высказываниях к захватчикам.

На них показано, как бойцs тщательно проверяют каждое здание и подвал, в которых прятались оккупанты. Там повсюду разбросаны элементы их брони, яства и триколоры. Также видны вещи, которые россияне повытаскивали из захваченных домов украинцев.

В одном из помещений среди хлама лежала кучка российских захватчиков, как оказалось, из рядов 1-й танковой армии РФ. Один из них, когда узнал, что перед ними украинские воины, начал заявлять о "тетке украинке" и что они "только выполняли задание – занять дом".

"Все – осуждены или под следствием. В плену начинают ныть о "мы все славяне" и внезапно вспоминают о родственниках в Украине, которых приехали убивать", – прокомментировали воины 3-й ОШБр.

Они подчеркнули, что это стандартный сценарий для большинства россиян, которые попадают в ряды ВС РФ и идут воевать против украинцев. Полное видео операции доступно на YouTube-канале бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее во время боевых действий на Харьковском направлении бойцы 3-й ОШБр взяли в плен служившего в ГРУ оккупанта. Он рассказал, как оказался на войне против Украины, и обратился к россиянам.

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