Работала САУ Krab: ВСУ нанесли мощный удар по минометной позиции врага на Бахмутском направлении. Видео

На Бахмутском направлении в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои Сил обороны с российскими оккупантами. Бойцы 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожили минометный расчет врага точным выстрелом из САУ Krab.

Видео дня

Эффектное видео показали в Facebook ОК "Юг". Бойцы получили данные аэроразведки и ударили по позиции захватчиков. От вражеской техники ничего не осталось (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: также украинские военные показали, как отбили у оккупантов важную позицию под Соледаром в Донецкой области. Оккупантам устроили ад на участке Соледар – Северск. Им удалось захватить позицию "Циклопа", а враг был вынужден бежать. Потери противнику нанесла штурмовая группа батальона К-2 54 ОМБр.

Всего за минувшие сутки воины Сил обороны ликвидировали на фронте 520 солдат армии РФ. Также накануне защитники сожгли 57 единиц разной техники и вооружения врага, в том числе 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 6048), 13 артиллерийских систем (3150), 12 боевых бронированных машин (7348) ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские артиллеристы ликвидировали в Херсонской области редкую технику российских оккупантов – самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" советской разработки, калибр которого 240 мм. Точным выстрелом превратили в лом редкого "зверя" оккупантов бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова;

– украинские защитники из 3-й отдельной танковой Железной бригады ликвидировали комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-М" с помощью FPV-дрона.

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