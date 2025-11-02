Работали дроны: СБУ нанесла удар по вражеским складам и базам на оккупированных территориях. Видео

Спецподразделение "Альфа" Службы безопасности Украины провело ночную атаку на российские склады и базы на временно оккупированных территориях Украины. Удары беспилотников направили на логистические узлы и позиции.

В результате атаки поражено несколько мест скопления техники и личного состава оккупантов – сообщают в СБУ. Атакованные позиции россияне использовали для распределения сил или как логистические пункты.

Для ночных ударов использовали беспилотные аппараты типа "FP-2" с боевым зарядом около 105 кг, это обеспечило высокую эффективность операции. По данным СБУ, использование таких беспилотников помогло поразить цели с минимальными рисками для подразделений ведомства.

"Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте!", – отметили в сообщении.

