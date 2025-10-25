У врага нет шансов: в СБУ показали точную работу по оккупантам и их технике. Видео

Украинские защитники продолжают минусовать военную технику и личный состав российских захватчиков по всей линии фронта, снижая наступательный потенциал врага. На этот раз отличились бойцы Службы безопасности Украины: они уничтожили немало бронетехники и другого транспорта, которым передвигается противник.

Феерическое видео слаженной работы наших воинов опубликовали в Telegram-канале СБУ 25 октября. Успешные удары они наносили на востоке Украины.

Россиянам не место на украинской земле

В ведомстве отметили, что уничтожение вражеской техники лишает россиян каких-либо шансов продвигаться вперед. А работа по уменьшению живой силы агрессора продолжается ежедневно.

Среди пораженных целей СБУ: пусковые установки для С-300 и С-400, автомобили, мотоцикл, танк и другая бронетехника.

"Каждый удар для врага означает только одно – конец их пути на украинской земле и бесславную гибель. А мы работаем дальше и безжалостно мстим захватчикам!" – указано в сообщении.

Напомним, недавно бойцы Сил специальных операций совершили успешный налет на позиции врага на Северо-Слобожанском направлении. В результате было ликвидировано 13 военнослужащих РФ. Известно, что группа ССО успешно вышла из района действий и готовится к выполнению следующего задания.

Как сообщал OBOZ.UA, Военно-морские силы Украины успешно уничтожили российский склад боеприпасов в районе Кинбурнской косы. Операция проводилась совместно с подразделением Службы безопасности Украины. Ее результаты продемонстрировали в ярком видео.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!