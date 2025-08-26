Работали дроны: в Нацгвардии показали уничтожение на Запорожье редкой российской системы для минирования. Видео

Воины Национальной гвардии Украины на Запорожском направлении уничтожили редкую российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие". Точные удары были нанесены сбросами с БПЛА.

"Взрывное" видео обнародовал командующий Нацгвардии Александр Пивненко во вторник, 26 августа. Он рассказал, что российскую систему уничтожило подразделение ударных БПЛА 27-й Печерской бригады.

Судя по опубликованным кадрам, "Земледелие" было поражено в момент движения, когда вражеская машина ехала по дороге в зоне боевых действий.

"Благодаря слаженным действиям наших воинов российские захватчики потеряли еще одну инженерную систему дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие", – написал Пивненко в официальном Telegram-канале.

Командующий Нацгвардии добавил, что враг использует эту инжинерную систему для оперативного создания минных полей.

Что известно о системе "Земледелие"

Впервые "Земледелие" показали на параде в Москве, состоявшемся на Красной площади 24 июня 2020 года.

Ее разработчик – НПО "СПЛАВ" им. А. Н. Ганичева, входящее в контур управления холдинга "Технодинамика".

"Земледелие" предназначено оперативно создавать минные поля на расстоянии от 5 до 15 километров.

Эта система выстреливает реактивные снаряды, которые обеспечивают установку мин.

Она может укладывать минные поля любой сложности, в том числе и с готовыми проходами для своих войск.

Первые машины поступили на вооружение армии РФ в 2020-2021 годах.

Об использовании систем "Землелие" в войне против Украины стало известно в марте 2022 года.

На Харьковщине заметили использование оккупантами противопехотных мин ПОМ-3 "Медальон", которые дистанционно устанавливает система "Земледелие" эта система.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки РФ потеряла в войне против Украины еще 890 российских оккупантов. Также на поле боя были уничтожены десятки артиллерийских систем и других систем вооружения врага.

