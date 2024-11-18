Работали на одной подстанции: в Одесской области погибли два энергетика. Фото

В воскресенье, 17 ноября, в результате массированной атаки врага по энергообъекту в Одесской области погибли двое сотрудников "Укрэнерго". Они работали на одной подстанции.

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Об этом сообщили в ДТЭК. Там подчеркнули, что такие потери являются ужасным напоминанием о мужестве и преданности украинских энергетиков, защищающих свет в домах украинцев.

В компании также рассказали, что погиб 41-летний Дмитрий Каминный. Он работал в "Укрэнерго" 16 лет.

"С 2012 года был диспетчером одной из электроподстанций, где сегодня погиб. Без отца осталась десятилетняя дочь. Коллеги и родные запомнят Дмитрия профессионалом своего дела, надежным другом, любящим мужем и отцом", говорится в сообщении.

Также жертвой российского террора послужил еще один сотрудник энергокомпании.

Максим Шаргородский погиб в 44. На подстанции "Укрэнерго" он работал с 2005 года – сначала электрослесарем и электромонтером, а затем стал исполнять обязанности диспетчера. С начала полномасштабной войны до мая 2023 года Максим был мобилизован. По возвращении продолжил работать электромонтером. Без отца – тоже осталась четырнадцатилетняя дочь", – отмечают в ДТЭК.

В компании выразили соболезнования семьям и друзьям погибших.

"Терять близких людей – всегда больно. А внезапная смерть от вражеских ракет – еще более горькая потеря. Мы всегда будем помнить погибших коллег, выполняя свою профессиональную обязанность. Это наша общая боль, и не только компании, энергетиков – а в общем-то государства. жизнь", – отметил и.о. главы правления "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ракетно-дроновой атаки РФ в ночь на 17 ноября российские войска нанесли удары по Одесщине. В результате российских обстрелов погибли двое сотрудников энергообъекта, ранения получил 17-летний парень. В нескольких жилых домах загорелись пожары, произошли разрушения.

По состоянию на вечер, 17 ноября, после российских обстрелов и взрывов в Одессе исчез свет, а вместе с ним и вода и тепло. Электротранспорт в городе не работает. Одесса наполнена шумом генераторов и очередями за водой.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, за прошедшие ночь и утро Россия запустила Украиной около 120 ракет и 90 дронов, ПВО уничтожило более 140 целей.