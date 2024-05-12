Работают 20 центров рекрутинга: Умеров рассказал, какие профессии пользуются наибольшим спросом в ВСУ

Наибольший спрос в рекрутинговых центрах украинской армии имеют должности водителей, механиков, операторов дронов. По всей Украине их работает уже 20 и будут открываться новые.

Об этом в интервью, опубликованном на YouTube Минобороны Украины, рассказал глава ведомства Рустем Умеров. Он отметил, что рекрутинговые центры предлагают определенные МОУ должности, среди которых граждане могут выбирать самостоятельно.

"Водители, механики, люди, которые хотят использовать дроны, более гражданские должности – они пользуются очень большим спросом", – отметил Умеров.

Желаемую должность граждане могут выбрать онлайн или лично прийти в центр. По словам Умерова, это сделано для того, чтобы украинцы не боялись служить своей стране.

"Чтобы они приходили на работу: выбирали профессию, проходили все собеседования и получали должность, которая будет работать в пользу государства", – пояснил министр.

Напомним, ранее представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал, что вскоре в Украине заработает электронный кабинет военнообязанного, куда можно будет скачать все данные, которые могут интересовать ТЦК, что облегчит жизнь людей. В то же время, электронные повестки там не будут рассылать, как и не будут выдавать их в рекрутинговых центрах.

"Там можно узнать, кем вы можете быть в рядах Вооруженных сил Украины. Согласно тем знаниям и умениям, которые вы имеете. Согласно гражданской специальности, в том числе. Можно также присоединиться к тем подразделениям, где есть ваши знакомые командиры или где служат родственники. Психологически некоторым людям так легче. То есть такие возможности будут", – заверил Лазуткин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщил, что в Центрах рекрутинга украинской армии, через которые граждане могут попасть на службу в избранные ими самими бригады, сегодня открыто более 2000 вакансий. И больше всего войску нужны не только стрелки и операторы разного вооружения, но и водители и медики.

– Украинское законодательство предусматривает ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, в частности, за несвоевременную постановку на учет. Пока штрафы составляют от 510 до 850 грн, однако их уже скоро повысят до уровня от 17 000 до 25 500 грн.

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