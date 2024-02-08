Работают 200 заводов: Украина увеличила производство дронов в 10 раз за полгода – WSJ

Украина в десять раз увеличила производство FPV-дронов за полгода – от 5000 летом до 50 тысяч на сегодня. Для этого в стране работают две сотни предприятий, в большинстве небольших.

Об этом информирует американское издание The Wall Street Journal. Там отметили, что в общем в Украине производят 62 вида беспилотников.

"В течение лета 2023 года Киев производил около 5000 дронов в месяц, тогда как к концу года этот показатель вырос до 50 тысяч единиц", – заявил Густав Грессель, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

В материале WSJ отмечается, что в первую очередь украинцы расширили производство малых БПЛА одностороннего использования, заряженных взрывчаткой. А до полномасштабной войны страна импортировала большое количество дистанционно пилотируемых дронов: сначала для ведения разведки, а затем для использования в качестве наступательных систем.

"В течение последнего года Украина перешла к производству собственных взрывоопасных дронов примерно на 200 заводах, разбросанных по всей стране, большинство из которых небольшие, импровизированные производства", – добавило издание.

Отмечайся, что в 2024 году Киев нацелен изготовить миллион дронов – то есть более 80 тыс. беспилотников в месяц. Аналитики считают, что эти сравнительно недорогие аппараты должны компенсировать нехватку в Сил обороны дорогих ракет и артиллерийских снарядов.

В то же время военный эксперт Александр Коваленко убежден, что за дронами – будущее войн, но они не смогут полностью заменить войскам артиллерию.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Кабинет министров Украины поддержал постановление, разрешающее закупать дроны для ВСУ через систему Prozorro. Это касается БПЛА иностранного производства – например, Mavic, Matrice и Autel.

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