Работают почти безошибочно: Бен Уоллес рассказал, как ракеты Storm Shadow повлияли на ход войны в Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что ракеты Storm Shadow, предоставленные страной, уже повлияли на ход войны в Украине. Они и другое британское оружие помогают Вооруженным силам Украины.

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Об этом Уоллес сказал в понедельник, 26 июня, отвечая на вопросы депутатов в Палате общин, передает Sky News (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Что же касается Storm Shadow, они отметились "почти безошибочной" точностью.

Благодаря этим ракетам украинские военные уже несколько раз метко атаковали объекты оккупантов, мешая логистике врага.

Влияние Storm Shadow на войну Уоллес назвал значительным.

Напомним, что 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонщину и оккупированный Крым. Захватчики заявили, что переправа была атакована ракетами Storm Shadow.

Позже в минобороны России еще раз похвасталось, что они якобы "перехватили" крылатую ракету Storm Shadow, попавшую в Чонгарский мост.

Ранее оккупанты уже "перехватывали" две такие ракеты, но военный аналитик Шон Белл поставил под сомнение это заявление, поскольку россияне любят выдавать желаемое за действительное.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что применение украинскими военными дальнобойных ракет Storm Shadow показало 100% эффективность.

– В то же время спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ракеты Storm Shadow дают результат, но Украине нужны ATACMS. Эти ракеты не оставляют врагу шансов, поскольку они способны уничтожить его тыловые пункты управления, командные центры, склады с боеприпасами и другие объекты.

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