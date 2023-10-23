Работают в режиме 24 на 7: Наев рассказал о работе мобильных групп ПВО в Северной операционной зоне. Видео

На севере Украины благодаря поставкам современного вооружения с Запада продолжается формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Днем и ночью в режиме 24/7 экипажи систем ПВО работают над уничтожением вражеских воздушных целей.

Об этом 23 октября рассказал командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев. "В Северной операционной зоне достаточно эффективно продолжается формирование и подготовка новых мобильных огневых групп ПВО. Это становится возможным благодаря новым современным образцам вооружения иностранного производства, поступающим из стран-партнеров", – написал он в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Наев добавил, что мобильные огневые группы играют большую роль в защите неба над Украиной.

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"Днем и ночью в режиме 24/7 эти экипажи отправляются на задачи по уничтожению воздушных целей врага. Зенитные пулеметные установки – это адекватный ответ врагу на его стратегию по истощению нашей системы противовоздушной обороны", – рассказал командующий.

По его словам, РФ рассчитывает на то, что по ее дронам-камикадзе будет израсходован запас дорогих зенитных ракет. Зенитная же пулеметная установка позволяет решить боевую задачу с использованием относительно недорогого боекомплекта.

"Вклад воинов армейской ПВО в защиту Родины трудно переоценить, ведь каждая сбитая и уничтоженная ими цель – это спасенные жизни, неповрежденные объекты критической инфраструктуры, гражданские сооружения и жилые дома. Вместе победим!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Воздушных силах Украины прогнозируют, что РФ может применить новую тактику атак на Украину. Враг будет действовать нагло, чтобы "обмануть" украинскую ПВО.

– Сейчас ПВО Украины сбивает около 70% воздушных целей. Государство с помощью партнеров продолжает усиливать свою систему противовоздушной обороны. Какие системы будут защищать небо зимой, читайте по ссылке.

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