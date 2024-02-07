Работают 'Винницкие Скифы': воины 59-й бригады эффектно уничтожили танк у Невельского Донецкой области. Видео

С начала полномасштабного вторжения наши военные усовершенствовали свое мастерство по уничтожению бронетехники врага. Украинские защитники продолжают наносить значительные потери российским оккупантам, демонстрируя поразительную эффективность и высокий уровень навыков.

Так, очередной вражеский танк уничтожили воины подразделения "Винницкие Скифы" 59-й ОМПБр. Соответствующее видео было показано в Сухопутных войсках ВСУ.

Отмечается, что новые потери путинская армия понесла возле Невельского Донецкой области.

"Эффектно уничтожен танк возле Невельского Донецкой области воинами подразделения "Винницкие Скифы" 59-й ОМПБр", – говорится в сообщении.

На кадрах показана зажигательная работа наших защитников. Украинские воины одним точным выстрелом превратили вражескую технику в металлолом.

Вероятно, уничтоженный российский танк шел штурмовать позиции украинских бойцов.

Напомним, воины 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили российский бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-К". Он ночью привез на позиции захватчиков боеприпасы.

Ранее ночную охоту на врага показали в 128-й бригаде ВСУ. Сафари на вражескую технику на украинской земле устроили операторы БПЛА подразделения.