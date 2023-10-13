Работникам Тернопольского ТЦК, которые избивали людей, избрали меры пресечения: что решил суд
Тернопольский городской районный суд избрал меры пресечения работникам Тернопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые избивали людей. Двое сотрудников ТЦК были отправлены под ночной домашний арест.
Их также отстранили от занимаемых должностей. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
"Тернопольский горрайонный суд избрал меры пресечения – ночной домашний арест двум работникам Тернопольского Объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Также обоих отстранили от занимаемых должностей", – говорится в сообщении.
Накануне сотрудникам военкомата в Тернополе сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы человека. Подозрение получили командир и солдат-гранатометчик отдела охраны роты охраны объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.
6 октября солдат-гранатометчик, применяя физическую силу, задержал и доставил в ТЦК местного жителя. Впоследствии его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата.
Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицком областном Территориальном центре комплектования военные и правоохранители избили мобилизованного. За дело взялось Государственное бюро расследований. Подозреваемым готовят подозрения по статьям об умышленных легких телесных повреждениях, превышении власти и похищении человека. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
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