Рада разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ: что известно

Верховная Рада Украины разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Законопроект №11079-1 был принят во втором чтении 279 голосами.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Он также отметил, что осужденные за тяжкие умышленные убийства, изнасилования, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности не будут мобилизованы.

По словам парламентария, он является соавтором этого законопроекта.

"Я давно отстаивал позицию, чтобы заключенные за нетяжкие статьи должны получить право на защиту своей родины и регистрировал соответствующий законопроект. Надо дать возможность осужденным воевать, если они хотят", – отметил нардеп.

Напомним, в среду, 8 мая, депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали законопроекты №11234 и №11235 о продлении действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Эти режимы будут действовать как минимум до 11 августа 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил, что из-за нового закона о мобилизации в Украине, который вступит в силу 18 мая 2024 года, Кабинет министров внесет изменения в правила пересечения границы. В частности, они будут касаться лиц, имеющих право на отсрочку.

– Власти Украины подали в Совет Европы заявление о временном частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека (ЕКПЧ) на время военного положения. Речь идет об ограничении свободы передвижения граждан, осмотре вещей и принудительном изъятии имущества на нужды государства в условиях военного положения.

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