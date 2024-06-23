Ради мести, а не амнистии: The Telegraph рассказало о мобилизации осужденных в Украине

В ряды Сил обороны Украины продолжают набирать военнообязанных мужчин, имеющих криминальное прошлое. Бывшие заключенные признались, что отправляются на линию фронта ради мести, а не амнистии, сейчас многие уже проходят обучение.

По данным Министерства юстиции, тысячи таких людей сделали свой выбор, и новобранцы уже проходят обучение. Их истории рассказало издание The Telegraph.

Среди них – 43-летний Александр, который признался, что добровольно сменил тюремную камеру на окоп по двум причинам. Он хочет отомстить россиянам, которые убили нескольких членов его семьи, но, проведя почти половину жизни за решеткой, он также стремиться изменить свою жизнь.

Его решение привело к тому, что мужчина прошел путь от отбывания тюремного срока за грабеж в Днепре до обучения владению оружием в лесном тренировочном лагере. Через несколько недель он и его новые товарищи пройдут обучение и отправятся в путь, чтобы присоединиться к тысячам заключенных-добровольцев на передовой.

Видео дня

"Нет никакого давления, чтобы вступать. Я просто решил полностью изменить свою жизнь. У меня также есть большая мотивация: многие из моей семьи погибли в Мариуполе. Мне нравится мой выбор, потому что теперь вместо того, чтобы лежать на тюремной койке, я могу получить новые навыки и изменить свою жизнь", – подчеркнул Александр.

Это стало возможным благодаря закону, разрешающему людям с криминальным прошлым записываться в армию. Согласно новому предложению правительства, такие граждане, записавшись на военную службу, получают списание тюремных сроков и условно-досрочное освобождение, если они согласятся служить в армии без отпуска до конца войны. Министр юстиции Денис Малюська заявил, что на первом этапе мобилизации заключенных Украина планирует присоединить к армии 4000 человек.

Ныне около 300 бывших заключенных проходят через тренировочный лагерь, чтобы получить подготовку и присоединиться к бригадам ВСУ.

В комментарии изданию такие добровольцы рассказали, что ими двигали разные мотивы, такие как патриотизм, месть или шанс начать все с чистого листа и положить конец циклу преступлений и наказаний. Александр сделал свой выбор, несмотря на то, что его срок истекал через три месяца.

"Через три месяца я был бы свободен, но мне пришлось бы работать и прятаться", – сказал он, при этом признав, что некоторые сокамерники посчитали его "сумасшедшим".

Новобранец Дмитрий сказал, что его главная мотивация – защита своей страны. Ему 37 лет и он отбывал пять лет в тюрьме открытого типа за кражу и взлом. До конца срока ему оставалось всего семь месяцев, и он признал, что семья не радостно приняла его решение.

"Я совершил много ошибок в своей жизни, но люблю свою страну и решил работать над своими ошибками. Также я не хочу, чтобы сюда пришли россияне. Моя главная цель – не изменить свою жизнь, а защитить свою страну, и тогда моя жизнь изменится", – отметил бывший заключенный.

Еще один доброволец, 32-летний Константин, признался, что его впервые приговорили к тюремному заключению в 20 лет. Последний приговор был за угон автомобиля, за что он сидел би до 37-летия. Теперь мужчина надеется, что армия даст ему шанс изменить свою жизнь, а также защитить свой родной регион Запорожье.

"Когда был молодым, я романтизировал преступность. Теперь все больше думаю… Если мне будет 37 и я так долго сидел в тюрьме, что я могу делать?.. Когда принял решение, некоторые мои друзья думали, что я играю со смертью. Сообщил об этом своей семье, и они были обеспокоены. Но это был свободный выбор. На нас не оказывали никакого давления", – пояснил он, почему записался в ряды армии.

Стоит отметить, что служить не могут заключенные, осужденные за определенные преступления, включая убийство двух или более человек, непредумышленное убийство из-за вождения в нетрезвом виде, сексуальные преступления, измену и коррупцию.

Большинство же записавшихся попали в тюрьму за кражи, ограбления и преступления, связанные с наркотиками. Сначала их заявления должен одобрить суд. Затем заключенные проходят проверку и оценку в учебных подразделениях, медицинское обследование. После этого они проходят 60-дневную подготовку, прежде чем их можно будет отправить на передовую.

Инструкторы говорят, что новобранцы дисциплинированы, а сами бойцы уважают заключенных за такое решение.

"Мы не боимся осуждения со стороны общества, потому что по сравнению с Россией, где они заставляют заключенных воевать, эти люди пришли добровольно. Ребят из бригады не так уж волнует, были ли они в тюрьме, или нет. Они нормальные люди, любой может попасть в неприятности и сесть в тюрьму. Большинство из них сидели за мелкие преступления", – сказал главный офицер разведки 59-й бригады ВСУ Назар, который теперь учит новобранцев.

Как сообщал OBOZ.UA, законопроект о возможности мобилизации осужденных предусматривает обязательное согласие не только их самих, но и командиров частей, где будут созданы такие отдельные спецподразделения. Если все будет согласовано, в зависимости от уровня военной подготовки осужденные смогут служить не только на должностях солдат, но и сержантов, офицеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!