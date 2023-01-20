Ракета, ударившая по дому в Днепре, предназначалась для ядерного удара, – генерал Романенко

Ракета Х-22, примененная страной-террористом Россией 14 января в Днепре, была спроектирована как средство уничтожения авианосцев США, несущее ядерный заряд. Но ее точность является крайне низкой.

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Противодействовать российским Х-22 можно только с помощью современных средств ПРО. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Это достаточно старая ракета, которая представляет собой автоматически пилотируемый небольшой самолет с жидкостным двигателем. Он может достигать скорости 2-2,5 маха, то есть скорости звука. Вес до одной тонны. Х-22 проектировались как средство для уничтожения авианосцев, в первую очередь, американских, и как носитель ядерного заряда", – пояснил генерал.

По его словам, ракеты Х-22 крайне неточные. "Враг пытается целиться по военной инфраструктуре Украины, но попадает в жилые дома со всеми трагическими последствиями", – сказал Романенко.

Генерал пояснил, что наиболее эффективным средством борьбы с Х-22 являются современные противоракетные комплексы.

"Они начали поступать в Украину в небольших количествах. Наши специалисты быстро обучаются их эксплуатации. Но по-прежнему мы не можем обеспечить массированность. А советские средства малоэффективны в уничтожении такого рода ракет", – констатировал он.

Полную версию интервью с Игорем Романенко скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, 14 января страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по городу Днепр. Ракета Х-22 попала в жилой дом. В результате погибло 45 человек, среди них дети. 17 человек считаются пропавшими без вести.