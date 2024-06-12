Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: опубликовано видео последствий взрыва

В Кривом Роге днем 12 июня раздался взрыв. Как выяснилось, российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ракетами. Ракетный удар окупантов по городу пришелся на жилищный сектор, в результате чего погибли люди.

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По последней информации от спасателей известно о восьми погибших; еще четыре человека считаются пропавшими без вести. Пострадало не менее 21 человека, среди них двое детей.

В ГСЧС добавили, что поисковая операция продолжается. Спасатели, представители Национальной полиции, коммунальные службы города и волонтеры делают все возможное, чтобы спасти как можно больше людей.

На месте происшествия работают кинологи с поисковиками и психологи.

Жители Кривого Рога показали первые кадры после взрыва. На первом видео раненые люди лежат прямо на дороге.

Также показана разрушенная квартира возле эпицентра взрыва. В сети люди массово пишут о выбитых в домах оконных стеклах.

Сообщается, что после взрыва весь жилой район затянуло пылью.

К первым официальным фото с места событий от ГСЧС добавили снимки и в Офисе генпрокурора. Также в ОГПУ заявили, что уже начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Запорожье возобновили движение плотиной ДнепроГЭС, пострадавшей в результате атаки РФ 1 июня.

Напомним, накануне в СБУ сообщили о задержании двух агентов ФСБ в Запорожье, которые готовили ракетный удар по заводам корпорации "Мотор Сич".

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