Ракеты ATACMS и Крымский мост: генерал пояснил условие удара

Для ракет ATACMS, первую партию которых получила Украина, Крымский мост является недосягаемой целью, поскольку их дальность составляет 165 километров. Вместе с тем новые партии могут включать ракеты дальностью 300 километров, что даст возможность уничтожить этот объект, а также базу Черноморского флота страны-оккупанта России в Крыму.

Наиболее подходящий момент для удара появится, когда Силы обороны Украины вплотную подойдут к оккупированному полуострову и начнут масштабную операцию. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

"Пока нам поставляют не самые дальнобойные ATACMS, до 165 километров. Поэтому цели можно рассматривать только в этом радиусе. Крымский мост пока не в зоне досягаемости для этих ракет, но у нас уже есть другие средства. Это Storm Shadow, Scalp и наши ракеты, надводные, подводные дроны и другие средства деятельности спецслужб. 5-6 видов подавления Крымского моста у нас есть", – пояснил он.

В то же время генерал подчеркнул, что все эти средства понадобятся, "когда мы будем заходить в Крым". При этом одной из целей будет также уничтожение Черноморского флота. В этом контексте он заметил, что уже сейчас из-за усиления возможностей украинской армии военные корабли страны-оккупанта вынуждены передислоцироваться в более безопасные места.

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Говоря о защите Крымского моста, Маломуж констатировал, что она не является мощной и зачастую не срабатывает. В случае же комплексных атак ATACMS и другими средствами "она вообще не сработает".

"Мост будет выведен из строя на долгое время или просто уничтожен. Как и Черноморский флот, который окажется под прямыми ударами. Для этого нам нужны ракеты ATACMS дальностью, как минимум, 300 километров", – подытожил генерал.

Как писал OBOZ.UA, Украина получила первую партию из 12 ракет ATACMS, несущих кассетные боеприпасы, небольшой дальности – 165 километров. Они уже были применены для успешных атак по находящимся под контролем России аэродромам в Бердянске и Луганске.