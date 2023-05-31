Ракеты к HIMARS и Patriot и многое другое: США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на $300 млн

В администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что приготовили новый пакет военной помощи для Украины, которая борется с полномасштабным вторжением РФ и готовится к контрнаступлению. В новый пакет вооружения для армии вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, ракеты для системы ПВО Patriot, снаряды и многое другое.

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Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Соединенных Штатов, опубликованном в среду, 31 мая. Стоимость помощи составляет почти 300 млн долларов.

В новый пакет вошли:

– боеприпасы для HIMARS;

– ракеты для ЗРК Patriot;

– зенитные ракеты AIM-7;

– авиационные ракеты Zuni;

- ЗРК Avenger;

- ПЗРК Stinger;

– 155-мм и 105-мм снаряды;

– 105-мм танковые снаряды;

– гранатометы АТ4;

– 30 млн патронов для стрелкового оружия;

– оборудование для разминирования;

– взрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

– приборы ночного видения.

"США продолжат сотрудничать с партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности", – подчеркнули в Пентагоне.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне подтвердил предоставление нового пакета вооружения и напомнил, что государство-агрессор Россия прибегает к ракетному террору и обстреливает ракетами и дронами-камикадзе украинские города, разрушая гражданскую инфраструктуру.

"Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину", – подчеркнул представитель Белого дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд конгрессменов от Республиканской партии выступают за скорейшее предоставление Украине оружия, необходимого для успешного контрнаступления, на похожих позициях стоят и многие демократы. Часть американских законодателей считают, что администрация Байдена должня передать Украине истребители F-16 и дальнобойное оружие.