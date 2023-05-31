Ракеты к HIMARS и Patriot и многое другое: США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на $300 млн
В администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что приготовили новый пакет военной помощи для Украины, которая борется с полномасштабным вторжением РФ и готовится к контрнаступлению. В новый пакет вооружения для армии вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, ракеты для системы ПВО Patriot, снаряды и многое другое.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Соединенных Штатов, опубликованном в среду, 31 мая. Стоимость помощи составляет почти 300 млн долларов.
В новый пакет вошли:
– боеприпасы для HIMARS;
– ракеты для ЗРК Patriot;
– зенитные ракеты AIM-7;
– авиационные ракеты Zuni;
- ЗРК Avenger;
- ПЗРК Stinger;
– 155-мм и 105-мм снаряды;
– 105-мм танковые снаряды;
– гранатометы АТ4;
– 30 млн патронов для стрелкового оружия;
– оборудование для разминирования;
– взрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
– приборы ночного видения.
"США продолжат сотрудничать с партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности", – подчеркнули в Пентагоне.
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне подтвердил предоставление нового пакета вооружения и напомнил, что государство-агрессор Россия прибегает к ракетному террору и обстреливает ракетами и дронами-камикадзе украинские города, разрушая гражданскую инфраструктуру.
"Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину", – подчеркнул представитель Белого дома.
Как сообщал OBOZREVATEL, ряд конгрессменов от Республиканской партии выступают за скорейшее предоставление Украине оружия, необходимого для успешного контрнаступления, на похожих позициях стоят и многие демократы. Часть американских законодателей считают, что администрация Байдена должня передать Украине истребители F-16 и дальнобойное оружие.
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