Ракеты получили важное обновление: эксперты указали на нюанс с ударом "Фламинго" по арсеналу ГРАУ под Котлубанью

В ночь на 12 февраля украинские силы нанесли результативный удар по арсеналу ГРАУ вблизи Котлубани. Атаку осуществили крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго", что может свидетельствовать о важном технологическом обновлении этого оружия.

Эксперты обратили внимание на нюанс, который указывает на повышенную способность ракеты прорывать российскую ПВО и РЭБ. Об этом пишет DEFENSE EXPRESS.

В Генштабе ВСУ официально сообщили, что на арсенале ГРАУ зафиксированы мощные взрывы с последующей вторичной детонацией боеприпасов. Из-за угрозы местные власти провели эвакуацию жителей поселка Котлубань, расположенного примерно в километре от объекта.

Это уже второй официально подтвержденный случай применения крылатых ракет FP-5 "Фламинго".

Впервые об использовании этого дальнобойного оружия сообщали неделю назад – после серии ударов по полигону "Капустин Яр", где поражали инфраструктуру, связанную с подготовкой пусков баллистических ракет.

Специалисты отмечают, что повторный успешный удар может свидетельствовать не только о частоте использования новой ракеты, но и о ее способности эффективно преодолевать российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Оба объекта – арсенал под Котлубанью и полигон "Капустин Яр" – расположены в одном регионе вблизи Волгограда, на расстоянии около 120 км друг от друга, что может свидетельствовать о недостаточном усилении ПВО РФ в этом районе.

Отдельное внимание эксперты обращают на возможное техническое обновление ракеты. Ранее разработчики анонсировали интеграцию системы полета на малых высотах, предположительно – TERCOM. Такая технология позволяет ракете ориентироваться по рельефу местности, снижая зависимость от спутниковой навигации и повышая устойчивость к средствам РЭБ.

Низковысотный полет также затрудняет обнаружение ракеты наземными радарами, что значительно повышает ее эффективность при прорыве противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман показал кадры подготовки и пусков украинских дальнобойных ракет "Фламинго". Ракеты атаковали ракетный арсенал ВС РФ в Котлубане Волгоградской области России.

