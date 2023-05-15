Ракеты Storm Shadow опасны для армии Путина: Селезнев озвучил детали

Крылатые ракеты Storm Shadow, предоставленные Украине Великобританией, существенно превосходят вооружение, имеющееся у украинской армии. Они могут оставаться незамеченными средствами ПВО и ПРО врага.

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Это оружие, с которым контрнаступление ВСУ станет намного эффективнее. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Он сравнил основные технические характеристики ракет для РСЗО HIMARS и ракет Storm Shadow. Дальность действия первых составляет 80 километров, вторых – 250 километров. Боевая часть ракет HIMARS весит 90 килограммов, британских ракет – 450 килограммов, а это значит, что они намного мощнее.

"Некоторые специалисты утверждают, что точность поражения вражеских объектов этими ракетами составляет 95-97%", – добавил эксперт.

"Безусловно, эти ракеты будут использоваться украинской армией для уничтожения вражеской инфраструктуры, вражеских объектов в глубине его обороны. Ракеты Storm Shadow будут работать в рамках нашей подготовки к контрнаступлению", – подчеркнул он.

Селезнев также пояснил, почему Storm Shadow представляет большую угрозу для оккупационной российской армии. "Проблема для россиян состоит в том, что эти ракеты очень стойкие к их средствам радиоэлектронной борьбы. Плюс они летят к цели на очень низких высотах – до 50 метров. А это значит, что российской системе ПВО и ПРО крайне сложно уничтожать такой тип ракетного вооружения", – рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что этот "шторм" приблизит победу Украины. Вместе с тем в Кремле пригрозили, что на поставки современного вооружения будет "адекватный ответ".