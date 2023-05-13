Селезнев: как будут отбивать Запорожскую АЭС и Донецк. Об особых задачах наступления ВСУ. Интервью

Украинская армия продолжает получать новейшие вооружения от союзников. Так, Британия предоставила нашей стране крылатые ракеты Storm Shadow, радиус действия которых в три раза превышает возможности ракет к HIMARS, а точность поражения цели приближается к 100%. Тем не менее на временно оккупированной территории имеются особые объекты, например Запорожская АЭC, а также большие города: Донецк и Луганск.

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Боевые действия вблизи атомной электростанции априори должны быть крайне аккуратными, а бои в городской застройке – не приводить в гибели мирных жителей. Но украинские Силы обороны уже знают, как решить эти непростые задачи. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Британия предоставила Украине крылатые ракеты StormShadow. Министр обороны Алексей Резников заявил о том, что российские оккупанты получат "шторм", он предполагает, что это оружие приблизит нашу победу. Мы знаем, что дальность действия этих ракет – 300 километров. Какое преимущество получит украинская армия? Сможет ли она, например, освободить Крым?

– Безусловно, те ракеты, которые сейчас использует украинская армия, – это ракеты к реактивным системам залпового огня HIMARS и их аналоги, которые способны преодолевать расстояние до 80 километров. В то же время Storm Shadow работает на расстоянии до 250 километров. Боевая часть HIMARS составляет 90 килограммов, а у этих ракет – 450 килограммов. Значит, они намного мощнее и результат их применения весьма и весьма высок. Некоторые специалисты утверждают, что точность поражения вражеских объектов этими ракетами составляет 95-97%.

Безусловно, эти ракеты будут использоваться украинской армией для уничтожения вражеской инфраструктуры, вражеских объектов в глубине его обороны. Мы неоднократно говорили про тактику лягушачьих прыжков, которая используется с целью ослабления сил врага и минимизации своих потерь. Задача ослабления врага достигается путем уничтожения его складов с боеприпасами, мест сосредоточения личного состава, командных пунктов, пунктов управления и связи, бронетехники и тому подобного.

Поэтому ракеты Storm Shadow будут работать в рамках нашей подготовки к контрнаступлению.

– На предоставление Украине ракет Storm Shadow последовала реакция Кремля. Там заявили, что негативно относятся к этому и пригрозили "адекватным ответом". По вашему мнению, на что сегодня способна страна-агрессор в плане противодействия такого рода вооружениям?

– Проблема для россиян состоит в том, что эти ракеты очень стойкие к их средствам радиоэлектронной борьбы. Плюс они летят к цели на очень низких высотах – до 50 метров. А это значит, что российской системе ПВО и ПРО крайне сложно уничтожать такой тип ракетного вооружения.

Это значит, что коэффициент 95-97% будет подтвержден и в этой военной кампании, в частности, для уничтожения объектов врага на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя, которых насчитывается более 220. Думаю, немалое количество такого рода целей находится на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

– Вопрос по поводу особых объектов, как, например, Запорожская АЭС. Мы понимает, насколько особыми должны быть действия наших Сил обороны в ходе ее деоккупации. Вы могли бы рассказать, как это может выглядеть?

– Безусловно, история эта крайне непростая, потому как очевидно, что Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией на Европейском континенте. И действия украинских Сил обороны по ее деоккупации должны быть максимально аккуратными.

Очевидно, что артиллерийский огонь по машзалам, непосредственно по атомным реакторам не последует, хотя, безусловно, они создавались с расчетом на то, что могут попадать под действие ракетного вооружения, в том числе с ядерными боеголовками. Но зачем испытывать судьбу?

Поэтому, думаю, украинские Силы оборону будут действовать так, чтобы не создавать проблем для персонала, который обслуживает АЭС, но одновременно освобождать станцию.

– Ранее вы говорили, что бои в городской застройке – это особый тип боев, достаточно сложный. Если речь идет об освобождении крупных городов, например Донецка или Луганска, то вряд ли здесь можно говорить о применении ракет Storm Shadow. Что там может быть применено?

– Очевидно, что штурмовать в лоб большие городские агломерации абсолютно нерационально. Пример совершенно бестолковых действий российских оккупационных войск – штурм Авдеевки, Марьинки, а до того Соледара, Северодонецка и Лисичанска. Штурмующие подразделения несут колоссальные потери, а результат весьма относительный. Потери личного состава, бронетехники, вооружений и военные успехи совершенно несопоставимы.

Поэтому думаю, что украинская армия будет действовать по принципу блокирования вражеских гарнизонов и перемещения глубже в тыловые районы противника с целью блокирования путей логистики, [отсечения] обеспечения оккупационных гарнизонов, которые окажутся в окружении. Соответственно, в таких условиях россияне будут вынуждены бежать из тех населенных пунктов, которые они держат под контролем, потому что шансов на выживание в окружении у них будет немного. Когда все маршруты будут перерезаны, а логистика работать не будет, голыми руками с противником не повоюешь, о чем можно говорить?

– Если речь идет об осаде города, к примеру Донецка, что будет с гражданскими лицами, мирными жителями?

– Украинская армия имеет немалый опыт ведения именно такого типа боевых действий. Давайте вспомним начало антитеррористической операции, блокаду гарнизона Гиркина в Славянске, блокаду сепаратистов в Краматорске. К чему это привело? Потерь среди мирного населения фактически не было. Гиркин и его агенты создавали провокации. У них было немного самоходной минометной артиллерии, которую они в свое время забрали у наших военнослужащих.

Но украинская армия действовала абсолютно рационально, работала точечно с целью уничтожения противника. К чему привела осада Славянска? Гиркин был вынужден бежать в сторону Донецка, потому что понимал, что в условиях полной, тотальной блокады он не сможет организовать стойкое сопротивление.

Он жаловался на то, что Россия его бросила и, когда могла поддержать его вооружениями и техникой, она этого не сделала. В этом плане он логичен. Но причина отсутствия военно-технической поддержки была в первую очередь связана с тем, что все подходы к Славянску были заблокированы. Даже если бы россияне хотели помочь, они не имели бы такой возможности. Все конвои упирались в оборонительные рубежи и блокпосты украинских Сил обороны.

Думаю, что и в этот раз украинская армия будет действовать по такому же принципу: блокирование частей и подразделений российской оккупационной армии с целью недопущения обеспечения поставок.

– Последний вопрос по поводу Бахмута. В Минобороны сообщили, что украинские Силы обороны продвинулись вперед на 2 километра, совершив успешные контратаки. Ваш прогноз – что дальше с Бахмутом?

– Бои в Бахмуте будут и далее продолжаться. Те процессы, которые происходят в рамках действий украинских Сил обороны, имеют тактический характер. Сейчас наши подразделения укрепляют тот самый коридор, который соединяет большую землю с городом-крепостью Бахмут. Но поскольку это тактический уровень, то говорить о том, что в результате контрнаступательных действий украинских Сил обороны российские войска находятся там в ужасающем положении, не совсем корректно.

Это бои местного значения. Наши подразделения имеют возможность на некоторых участках фронта оттеснять противника от той дороги, которая соединяет Бахмут с большой землей. Мы видим, что наши воины делают это достаточно успешно.